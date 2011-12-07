〔标题新闻〕德国内阁或在下周的会议上决定重启Soffin银行业救助基金--消息人士

两岸关系：坚持运用法治方式和手段扞卫国家主权和领土完整--中国国台办

路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。