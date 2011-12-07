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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 19:12 BJT

〔亚洲橡胶〕12月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 268.4 18 272.0 10

1月 274.0 32 275.8 8

2月 280.8 123 282.1 15

3月 283.5 427 286.8 62

4月 288.7 1291 290.4 622

5月 291.6 5293 293.6 1373

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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