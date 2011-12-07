版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 19:21 BJT

〔标题新闻〕德意志银行已在日本裁撤约20名雇员,占其日本投行部门雇员总数的近三分之一

德意志银行股号为(DBKGn.DE)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7N73NR]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐