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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 19:23 BJT

〔标题新闻〕德国政府官员称,德国不确定本周欧盟峰会能否就利用IMF资金应对危机达成决议

注: IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7HM013]

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