〔美国数据〕12月2日止当周抵押贷款市场指数大涨,受利率下滑刺激

MBA表示,12月2日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI大涨12.8%至650.4.

12月2日当周再融资指数亦跳增15.3%,而购房申请指数也上扬8.3%.

"申请大幅增长,因抵押贷款利率降至约两个月最低."MBA高层Michael Fratantoni称.

"特别是再融资申请大涨,有些银行发放的再融资贷款额翻番.尽管上周大涨,但总体再融资活动仍低於两周前报告水准."