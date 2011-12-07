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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 20:16 BJT

〔美国数据〕12月2日止当周抵押贷款市场指数大涨,受利率下滑刺激

路透纽约12月7日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请跳涨,收复此前一周跌幅,因利率继续下跌.

MBA表示,12月2日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI大涨12.8%至650.4.

12月2日当周再融资指数亦跳增15.3%,而购房申请指数也上扬8.3%.

"申请大幅增长,因抵押贷款利率降至约两个月最低."MBA高层Michael Fratantoni称.

"特别是再融资申请大涨,有些银行发放的再融资贷款额翻番.尽管上周大涨,但总体再融资活动仍低於两周前报告水准."

再融资申请占总抵押贷款活动比例升至76.0%,此前一周为73.9%.

30年期固息抵押贷款利率较前一周下降3个基点,为4.18%.(完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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