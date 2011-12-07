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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 20:41 BJT

〔标题新闻〕萨博未获得期望的中国投资者资金,不应继续受到债权人保护--监管人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E7IK02I]

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