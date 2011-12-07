〔国际油市〕亚洲航煤价格小幅上涨,受ADNOC明年供给合约升水提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月7日电---亚洲航煤价格周三小幅上涨,因中东市场明年定期供给合约的升水(term premium)最终高於目前水平.
航煤价差上涨0.05美元,至较新加坡报价每桶贴水0.45美元.
行业消息人士称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已结束与买家间有关明年航煤供给的谈判,升水高於以前的合约.
其航煤合约最终价格较中东报价每桶升水2美元,高於今年1-12月合约的每桶升水1.2美元.
交易员对较高的升水幅度感到意外,因目前航煤市场仍然偏空.目前自东方向西方的套利窗口仍然关闭.
周三原油价格波动,柴油交投仍然清淡.
1月柴油裂解价差上涨0.63美元至每桶18.51美元.
1月航煤裂解价差上涨0.53美元至每桶19.74美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.80 127.20 127.00 124.93 2.07 1.66
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.07 127.47 127.27 125.23 2.04 1.63
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.07 128.47 128.27 126.24 2.03 1.61
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.82 129.22 129.02 126.99 2.03 1.60
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.89 124.85 2.04 1.63
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.44 124.41 2.03 1.63 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。