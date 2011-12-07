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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 20:55 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤价格小幅上涨,受ADNOC明年供给合约升水提振

路透新加坡12月7日电---亚洲航煤价格周三小幅上涨,因中东市场明年定期供给合约的升水(term premium)最终高於目前水平.

航煤价差上涨0.05美元,至较新加坡报价每桶贴水0.45美元.

行业消息人士称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已结束与买家间有关明年航煤供给的谈判,升水高於以前的合约.

其航煤合约最终价格较中东报价每桶升水2美元,高於今年1-12月合约的每桶升水1.2美元.

交易员对较高的升水幅度感到意外,因目前航煤市场仍然偏空.目前自东方向西方的套利窗口仍然关闭.

周三原油价格波动,柴油交投仍然清淡.

1月柴油裂解价差上涨0.63美元至每桶18.51美元.

1月航煤裂解价差上涨0.53美元至每桶19.74美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.80 127.20 127.00 124.93 2.07 1.66

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.07 127.47 127.27 125.23 2.04 1.63

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.07 128.47 128.27 126.24 2.03 1.61

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.82 129.22 129.02 126.99 2.03 1.60

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.89 124.85 2.04 1.63

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.44 124.41 2.03 1.63 (完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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