美国各类经济指标总览--2011/12/7

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
当前值 前次值
失业率(%) 8.6(11月) 9.0(10月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加12(11月) 增加10(10月修正值)
平均时薪(%) -0.1(11月) +0.3(10月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.1(10月) +0.3(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) +0.3(10月) +0.2(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.3(10月) +0.8(9月)
不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0 +1.3
(第三季修正值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.5 +2.6
(第三季修正值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.5(10月) +1.1(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差431.1(9月) 逆差449.2(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.7(10月) -0.1(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 77.3(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 40.2 39.6
(11月26日当周) (11月19日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字984.7(10月) 赤字645.7(9月)
领先指标(%) +0.9(10月) +0.1(9月修正值)
个人所得(%) +0.4(10月) +0.1(9月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1(10月) +0.2(9月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加76.5(10月) 增加68.8(9月修正值)
企业库存(%) 持平(9月) +0.4(8月修正值)
建筑支出(%) +0.8(10月) +0.2(9月)
消费者信心 56.0(11月) 40.9(10月修正值)
房屋开工(万户) 62.8(10月) 63(9月修正值)
建筑许可(万户) 65.3(10月) 58.9(9月修正值)
成屋销售(万户) 497(10月) 490(9月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(10月) 30.3(9月修正值)
工厂订单(%) -0.4(10月) -0.1(9月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -0.5(10月修正值) -1.4(9月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.0(11月) 52.9(10月)
供应管理协会制造业指数 52.7(11月) 50.8(10月)
趸售(批发)库存(%) -0.1(9月) +0.1(8月修正值)
进口物价(%) -0.6(10月) 持平(9月修正值)
出口物价(%) -2.1(10月) +0.4%(9月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5 +2.8
(第三季修正值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3 -0.1
(第三季修正值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9
(第二季初值) (第一季修正值) (完)
--整理 李春喜
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
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路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)