〔国际油市〕石脑油东西方价差上涨,打开套利窗口

路透新加坡12月7日电---石脑油东西方价差--日本CFR互换和西北欧互换之差--周三走强至逾七个月最高,因欧洲需求疲软.

亚洲12月石脑油互换较西北欧报价每吨高出21.50美元,显示从欧洲向亚洲运输船货套利的窗口打开.

行业消息人士表示,至少三艘LR船型船货被预定在1月上半月至1月中运抵北亚.细节尚不清楚,但一消息人士称一艘船货是由Statoil预定的.

交易商称,全程(full range)石脑油套利窗口大开,但公开规格套利窗口关闭.

交易商还表示,当前看到韩国游石脑油需求,但他们购买的原因不明.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨16.00美元,至每吨924.00美元.

1月上半月裂解价差攀升3.48美元,报每吨89.93美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 923.50/924.50 908.00 +16.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.20/100.30 98.47 +1.78

97号现货汽油GL97-SIN 115.95/116.05 114.50 +1.50

95号现货汽油GL95-SIN 114.25/114.35 112.80 +1.50

92号现货汽油GL92-SIN 112.15/112.25 110.80 +1.40

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 11.85/12.05 12.33 -0.38(完)