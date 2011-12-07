〔国际油市〕石脑油东西方价差上涨,打开套利窗口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月7日电---石脑油东西方价差--日本CFR互换和西北欧互换之差--周三走强至逾七个月最高,因欧洲需求疲软.
亚洲12月石脑油互换较西北欧报价每吨高出21.50美元,显示从欧洲向亚洲运输船货套利的窗口打开.
行业消息人士表示,至少三艘LR船型船货被预定在1月上半月至1月中运抵北亚.细节尚不清楚,但一消息人士称一艘船货是由Statoil预定的.
交易商称,全程(full range)石脑油套利窗口大开,但公开规格套利窗口关闭.
交易商还表示,当前看到韩国游石脑油需求,但他们购买的原因不明.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨16.00美元,至每吨924.00美元.
1月上半月裂解价差攀升3.48美元,报每吨89.93美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 923.50/924.50 908.00 +16.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.20/100.30 98.47 +1.78
97号现货汽油GL97-SIN 115.95/116.05 114.50 +1.50
95号现货汽油GL95-SIN 114.25/114.35 112.80 +1.50
92号现货汽油GL92-SIN 112.15/112.25 110.80 +1.40
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 11.85/12.05 12.33 -0.38(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。