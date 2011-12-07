〔国际油市〕亚洲燃料油再度走弱,1月/2月跨月价差回吐之前升幅

路透12月7日电---亚洲燃料油即期市场周三再度走弱,前一日曾创下三天来首次反弹.1月/2月跨月价差回吐大部分前一日的涨幅,市场成交量创下一周之最.

不过燃料油远期跨月价差依旧持稳,而到期的12月/1月合约反弹,过去两个交易日曾下跌.

一位在新加坡的交易员说:"阻力如此之强,至少对短期是这样,8.00美元的水平表明一些参与者开始建立空仓,这与前两个月大家都做多的情况不一样."

"我认为对於下个点价月份,市场更趋平衡,价格更为合理,这是因为从质量角度看市场更为平衡."

逾10万吨1月/2月合约以每吨7.40-7.75美元成交,低於前一日的月8.00美元.

1月燃料油裂解价差贴水走阔0.63美元至5.95美元.2月合约则走弱0.53美元至每桶较迪拜原油贴水6.45美元.

180-cst燃料油上升4.30美元至每吨687.30美元.380-cst燃料油上涨6.42美元至每吨670.55美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.10 687.50 687.30 683.00 4.30 0.63

现货380CST燃料油 FO380-SIN 670.40 670.70 670.55 664.13 6.42 0.97

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 688.00 687.00 681.00 6.00 0.73

380CST船用燃料油升水 15.60 17.30 16.45 16.88 -0.43

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF13.75 14.25 14.00 14.75 -0.75 -5.08

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.50 12.75 12.63 11.05 1.58 14.25 (完)