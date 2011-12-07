〔国际油市〕亚洲燃料油再度走弱,1月/2月跨月价差回吐之前升幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月7日电---亚洲燃料油即期市场周三再度走弱,前一日曾创下三天来首次反弹.1月/2月跨月价差回吐大部分前一日的涨幅,市场成交量创下一周之最.
不过燃料油远期跨月价差依旧持稳,而到期的12月/1月合约反弹,过去两个交易日曾下跌.
一位在新加坡的交易员说:"阻力如此之强,至少对短期是这样,8.00美元的水平表明一些参与者开始建立空仓,这与前两个月大家都做多的情况不一样."
"我认为对於下个点价月份,市场更趋平衡,价格更为合理,这是因为从质量角度看市场更为平衡."
逾10万吨1月/2月合约以每吨7.40-7.75美元成交,低於前一日的月8.00美元.
1月燃料油裂解价差贴水走阔0.63美元至5.95美元.2月合约则走弱0.53美元至每桶较迪拜原油贴水6.45美元.
180-cst燃料油上升4.30美元至每吨687.30美元.380-cst燃料油上涨6.42美元至每吨670.55美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.10 687.50 687.30 683.00 4.30 0.63
现货380CST燃料油 FO380-SIN 670.40 670.70 670.55 664.13 6.42 0.97
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 688.00 687.00 681.00 6.00 0.73
380CST船用燃料油升水 15.60 17.30 16.45 16.88 -0.43
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF13.75 14.25 14.00 14.75 -0.75 -5.08
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.50 12.75 12.63 11.05 1.58 14.25 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。