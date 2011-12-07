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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 22:48 BJT

〔美国热股〕First Solar大涨,因巴菲特旗下企业称将收购其加州发电厂

路透12月日电---巴菲特(Warren Buffett)旗下巴菲特哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)所属的MidAmerican Energy Holdings表示,该公司将购买First Solar(FSLR.O)位於加州的Topaz Solar Farm发电厂.该电厂发电能力达到550兆瓦.

First Solar周三盘初大涨8.18%,报49.88美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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