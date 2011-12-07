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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 22:44 BJT

〔美国热股〕花旗集团盘初下跌约3%,此前表示将在全球裁员4,500人

路透12月7日电---美国花旗集团(C.N)执行长潘迪特周二表示,将在全球范围内裁员4,500人,成为最近一家将要裁员的大银行.[ID:nCN1267174].

花旗集团周三盘初下挫3.16%,报28.84美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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