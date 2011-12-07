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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 22:45 BJT

〔美国股市〕开低,欧盟峰会举行前投资者找不到买入的理由

路透纽约12月7日电---美国股市周三开低,在股市连涨两天及应对欧债危机的欧盟峰会举行前,投资者找不到继续买入的理由.

道琼工业指数.DJI下跌49.20点,或0.40%,报12,100.93点.标准普尔500指数.SPX下滑6.31点,或0.50%,报1,252.16点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌14.59点,或0.55%,报2,634.97点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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