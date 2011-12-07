《全球汇市》欧元整理跌势，欧洲政治忧虑令市场承压

* 法国选情备受关注，给欧元带来压力 * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位 * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤 路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲交易时段对跌势展开整理，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。 法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永则加紧挽救自己的声誉。菲永妻子被指“吃空饷”。 法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。 民调显示，马克龙在第一轮微幅领先菲永，但落后极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。勒庞誓言要让法国退出欧元区，并举行退出欧盟的公投。 欧元兑美元 日内小跌，报1.0681美元，周二曾跌至低见1.0656，为1月底以来最低，远低于上周触及的近两个月高点1.0829。 欧元兑日圆 下跌0.2%，至119.86日圆，隔夜跌至119.545，为12月5日