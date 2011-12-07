全球金融：韩国和澳洲央行同意延长并扩大现有货币互换协议
路透首尔2月8日 - 韩国和澳洲央行周三表示，将延长已有的货币互换协议，同时将互换规模增加一倍左右，以期增强双边贸易并加强金融稳定。
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路透首尔2月8日 - 韩国和澳洲央行周三表示，将延长已有的货币互换协议，同时将互换规模增加一倍左右，以期增强双边贸易并加强金融稳定。
* 法国选情备受关注，给欧元带来压力 * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位 * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤 路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲交易时段对跌势展开整理，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。 法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永则加紧挽救自己的声誉。菲永妻子被指“吃空饷”。 法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。 民调显示，马克龙在第一轮微幅领先菲永，但落后极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。勒庞誓言要让法国退出欧元区，并举行退出欧盟的公投。 欧元兑美元 日内小跌，报1.0681美元，周二曾跌至低见1.0656，为1月底以来最低，远低于上周触及的近两个月高点1.0829。 欧元兑日圆 下跌0.2%，至119.86日圆，隔夜跌至119.545，为12月5日
路透上海2月8日 - 随着春节后现金继续回流，中国银行间市场周三隔夜供给宽松无虞，但七天回购利率小涨。交易员表示，资金面暂时无恙尚属情理之中，但下周将面临巨额逆回购到期，今日部分机构开始融入七天期品种，价格升逾10个基点，显示对未来资金面难脱谨慎预期。 他们并指出，央行货币政策逐步退出宽松，中性转紧基调确认背景下，市场对未来流动性进一步收紧预期渐趋强烈。 “节后现金回流多，隔夜倒是特别松，后来看到有很多减点出，但是七天价格上来了，下周预期还是要紧的，有人开始拿七天提前准备了，”上海一银行交易员称，现在大家资金预期还是特别紧，从评级AA和AA+的三个月同业存单已经到4.7%的价格就能看出。 央行周三公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第四日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,250亿元人民币。 此外，全国银行间同业拆解中心三个月Shibor今日最新报4.1094%，较上日涨近10个基