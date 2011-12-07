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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 23:07 BJT

〔标题新闻〕NIESR称截至11月的三个月英国经济成长0.3%,截至10月的三个月为成长0.4%

NIESR:英国国家经济社会研究院

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