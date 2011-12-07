〔英国债市〕英债期货下跌且表现不及德债,市场担忧本周欧盟峰会结果

* 3月英债期货收低1个跳动点

* 德债期货表现遥遥领先,受助于标售结果强劲

* 对欧盟峰会的担心提振德国公债

路透伦敦12月7日电---英国公债期货周三持稳,但表现落後于大涨的德债期货,此前德国公债标售结果良好,且市场担心本周稍晚就解决欧元区债务危机进行的磋商恐难达成协议.

分析师表示,本次德债标售结果强劲暗示市场对两周前的那次疲弱标售反应过度,当时德债期货魅力受到打击,而英债期货得到追捧.

周四及周五欧盟峰会结果的不确定性亦支撑德债.上一交易日英债期货曾上涨一个大点,延续标准普尔警告欧元区15国评级有可能遭下调而引发的涨势.

3月英债期货FLGH2收低1个跳动点,报114.33,而可比德债期货FGBLH2则上扬78个跳动点.英国富时100指数.FTSE下跌0.38%.

"英债在昨天和今天的表现判若两人,我认为主要原因是(市场对)欧洲即将发生的事件有些担忧,"Lloyds分析师Eric Wand称.

"德债受益较多.看起来德债重获过去几个交易日缺失的投资者买兴,因外围国家(公债)回吐一部分近期涨幅."

周三在美元借贷成本下调後的首次市场操作中,银行从欧洲央行(ECB)拆借逾500亿美元资金.这反映出欧元区危机造成的压力.

此次操作的规模远高於路透预估的100亿美元,暗示部分欧元区银行因危机加剧而难以获得美元融资.

"我认为,这表明了(银行)体系的脆弱程度."RBC Capital Markets分析师Sam Hill说.他还补充道,该消息对公债起支撑作用.

核心欧元区债券亦因一名德国官员就本周峰会是否能达成解决危机协议的悲观言论而获得支持.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上涨2个基点,报2.23%,较可比德债收益率利差EU10YT=RR仍走阔至约13个基点.

Lloyds分析师Wand表示,近期的英债供应拖累英债相对於德债的表现.

周四市场关注焦点将会是英国央行1200 GMT公布的利率政策决定.分析师预计该央行将维持利率在0.5%不变,并暂不扩大资产购买计划规模.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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