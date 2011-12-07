〔欧元债市〕西班牙和意大利公债在欧盟峰会前下跌,德债上涨

* 西班牙和意大利公债均跳升逾20个基点,较可比德债利差走宽

* 投资者卖出欧元区外围国家公债,因担忧欧盟领导人或无法就财政改革达成一致

* 德债上扬,因德国标售五年期公债需求强劲且受避险需求支持

路透伦敦12月7日电---德债周三大幅上涨,此前德国公债标售需求强劲,且欧元区外围国家公债下跌引发投资人在本周稍後欧盟峰会举行前纷纷买入区内最强成员国德国的公债.

意大利和西班牙10年期公债较可比德债利差走阔,因臆测欧洲决策者在周五峰会上或无法就制定欧债危机长期解决方案达成一致.

德法两国将提出修改欧盟条约的计划,实施针对整个欧元区的更严苛预算纪律,旨在重塑市场信心及防止主权债务危机失控.

投资者卖出较弱的欧元区国家公债,青睐德债,因他们对欧盟成员国就执行更严厉财政改革达成一致的希望减弱,此前德国政府官员称,德国对欧盟成员国达成协议越来越感到悲观.

德债上涨,此前投资人踊跃参与五年期德债标售,暗示德债仍然安全及具吸引力,且两周前德债标售成绩不佳仅是投资者暂时不满收益率较低的反应.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跳升超过20个基点,至6.154%,触及投资者认为长期难以维继的水准.这使10年期意大利公债较可比德债利差走宽,多至约410个基点.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跳升约25个基点,至5.528%,较可比德债利差走阔至约348个基点.

德债期货FGBLc1最多升1.14个点,至两周高位135.92,收涨0.73个点,至135.51.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌约11个基点,报2.025%,此为11月23日来最低位.

五年期德债收益率低见1.009%,之後升至1.019%,日内下跌8.5个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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