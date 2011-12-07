〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及一个月高位,因德国打压对峰会的希望

* 英镑兑欧元触及一个月高位;交易商称受助于资金流入

* 欧元走低,因德国官员讲话打压对峰会的乐观情绪

* 但疲弱的英国工业生产数据加剧对该国经济的忧虑

路透伦敦12月7日电---英镑兑欧元周三触及一个月高位,逼近3月以来最高水平,之前一德国官员的讲话打压本周欧盟峰会将就解决欧债危机的全面计划达成一致的希望.

欧元走软,之前一德国政府官员称,该国对欧盟峰会达成重大协议的可能性越发悲观,因部分国家政府看似并未认识到形势的严峻性.

本周欧元区成为市场焦点,这意味着英镑基本未受疲弱的英国工业生产数据的影响,交易商还表示,定盘时对英镑的需求也扶助支撑英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.9%,触及0.8510英镑的低位,在跌穿据报在0.8540英镑的止损位後扩大跌势.

这令英镑跌向11月10日触及的低位0.8486英镑,跌至该水平之下,将录得3月以来最低,最新低位在0.8536英镑.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.6%,报1.5685美元.技术分析师强调称阻力位在55日移动均切入位1.5740美元,之後为11月底触及的高位1.5780美元.

在欧盟峰会前,股市和高风险货币的走势主要受市场人气的变化影响.峰会将从周四的工作晚餐开始.

近几周,英镑/欧元因投资者撤出欧元区公债转投英债而受到支撑,不过,部分分析师称,这一资金流可能枯竭,如果英国经济状况进一步恶化.

周三公布的数据显示,英国10月工业产出数据跌幅超过预期,且录得六个月来最大降幅.数据令对英国经济滑向衰退的忧虑升温.

周四,英国央行将公布利率决定,多数市场人士预计将暂时保持政策不变.

欧洲央行周四也将公布利率决定,这是市场的关注焦点,市场普遍预期央行将降息.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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