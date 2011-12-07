〔欧洲股市〕下滑,因忧虑欧盟峰会能否制定欧债危机全面解决方案

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.1%
* 欧盟峰会来临前的涨势逐渐减弱
路透伦敦12月7日电---欧洲股市周三小幅回落,因投资者担忧本周欧盟峰会是否能就解决欧债危机的全面计划达成一致.
策略师称,近期股市大涨已大致消化了对解决方案前景的乐观情绪.
一名高级德国官员对协议前景持悲观态度,意在迫使夥伴国接受德国所提的条款及限制.但法国财长则比较乐观.
"如果他们(欧洲领导人)只表示会对预算设下一些限制,但没有人落实,市场会给出负面反应,"瑞信资深咨询师Bob Parker表示.
"市场已经强势走高.市场正消化一系列好消息."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.1%,收报988.59点,盘中高见1,002.20点,为10月末以来最高.上周该指数大涨8.5%,但较今年初仍下跌11.9%.
大部分类股下跌,金融股跌幅居前.荷兰国际集团(ING)ING.AS跌4.7%,此前集团称将对旗下一美国保险资产组合计提拨备,规模或高达11亿欧元.
英国富时100指数.FTSE下跌0.39%,报5,546.91点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.57%,报5,994.73点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.11%,报3,175.98点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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