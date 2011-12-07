〔纽约期市〕期糖和咖啡因疲弱宏观形势受挫,可可期货触及三年新低

路透纽约/伦敦12月7日电---糖和咖啡期货周三大跌,可可期货则触及三年新低,因有关欧洲是否能够达成协议终结债务危机的疑虑再起,投资者出脱多数商品.

德国官员的悲观言论和最新数据显示欧洲银行业面临的压力加剧,令金融市场对於本周峰会将会是欧元区债务危机转折点的希望降温.

1730GMT,ICE-指标3月原糖期货SBH2下挫1.15美分,或4.76%,收於每磅23.03美分,盘中触及22.99美分的日低.

伦敦3月白糖期货LSUc1收低21.80美元,至每吨603.60美元.

原糖市场传言,称Cargill[CARG.UL]期糖主管交易员Jonathan Drake离开公司的消息或有可能引发了卖盘.

"(市场波动)完全是受宏观形势的影响.我们不认为与Drake有关."一家大型美国银行的交易商表示.

伦敦3月可可期货LCCH2收低24英镑,或1.7%,报每吨1,383英镑,仅略高於合约的纪录新低1,381英镑,後者为指标次月合约2008年末以来最低水平.

ICE-3月可可期货LCCH2大跌26美元,收报每吨2,142美元,为次月合约2008年末迄今最低收位.该合约一度触及2,137美元的日点.

17:32GMT,洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫5.95美分,或2.5%,收报每磅2.298美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2下滑57美元,报每吨1,953美元.(完)