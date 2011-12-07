〔纽约期市〕期糖和咖啡因疲弱宏观形势受挫,可可期货触及三年新低

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透纽约/伦敦12月7日电---糖和咖啡期货周三大跌,可可期货则触及三年新低,因有关欧洲是否能够达成协议终结债务危机的疑虑再起,投资者出脱多数商品.
德国官员的悲观言论和最新数据显示欧洲银行业面临的压力加剧,令金融市场对於本周峰会将会是欧元区债务危机转折点的希望降温.
1730GMT,ICE-指标3月原糖期货SBH2下挫1.15美分,或4.76%,收於每磅23.03美分,盘中触及22.99美分的日低.
伦敦3月白糖期货LSUc1收低21.80美元,至每吨603.60美元.
原糖市场传言,称Cargill[CARG.UL]期糖主管交易员Jonathan Drake离开公司的消息或有可能引发了卖盘.
"(市场波动)完全是受宏观形势的影响.我们不认为与Drake有关."一家大型美国银行的交易商表示.
伦敦3月可可期货LCCH2收低24英镑,或1.7%,报每吨1,383英镑,仅略高於合约的纪录新低1,381英镑,後者为指标次月合约2008年末以来最低水平.
ICE-3月可可期货LCCH2大跌26美元,收报每吨2,142美元,为次月合约2008年末迄今最低收位.该合约一度触及2,137美元的日点.
17:32GMT,洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫5.95美分,或2.5%,收报每磅2.298美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2下滑57美元,报每吨1,953美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。
路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)