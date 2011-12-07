〔金属期市〕期铜连续第二天下滑,德国官员讲话令欧盟峰会前景蒙上阴影

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
* 欧盟峰会前期铜下滑
* 中国现货铜需求降低
* LME锡库存跌至两年半低位
* 市场关注:周四欧洲央行公布利率决定
路透纽约/伦敦12月7日电---期铜周三连续第二天下跌,因投资者怀疑本周尾段的欧盟峰会是否能够达成治理欧元区债务危机的全面协议.
盘中稍晚铜削减跌势,此前股市和欧元兑美元均反弹.
近几日,像工业金属等多个风险资产市场均出现乐观人气,因投资者相信欧洲官员将在周五峰会上推出大胆计划以应对危机.法国官员甚至表示除非达成"强大"计划,否则德法两国领导人将不会离开会场.
不过一位德国政府高官周三却表示,德国对於达成类似的协议的可能性日趋悲观.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌15美元,收报每吨7,820美元,成交量仍清淡.
若浏览期铜成交量图形,请点选(link.reuters.com/cuw45s)
纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2跌1.95美分,收於每磅3.5560美元,盘中交投于3.5215-3.6145美元.
根据汤森路透初步数据,截至纽约尾盘时段,成交量接近40,000口,较30日均值低约三分之一.
欧洲债务危机亦加剧了中国经济放缓的担忧.欧洲是中国的主要出口市场,中国占全球铜消费量约40%.
LME锡库存MSN-STOCKS跌至12,000吨以下,为2009年4月迄今最低,较8月降低了约50%.
LME三个月期锡CMSN3收报20,500美元.周二尾盘没有成交,买入价报20,300美元.
以下为1831GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 355.40 -1.95 -0.55 444.70 -20.08
LME期铝 2077.50 -35.50 -1.68 2470.00 -15.89
LME期铜 7820.00 -15.00 -0.19 9600.00 -18.54
LME期铅 2147.00 22.00 +1.04 2550.00 -15.80
LME期镍 18050.00 -395.00 -2.14 24750.00 -27.07
LME期锡 20500.00 600.00 +3.02 26900.00 -23.79
LME期锌 2026.00 -19.00 -0.93 2454.00 -17.44
上海期铝 16195.00 25.00 +0.15 16840.00 -3.83
上海期铜 58360.00 690.00 +1.20 71850.00 -18.78
上海期锌 15815.00 145.00 +0.93 19475.00 -18.79
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
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路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)