〔纽约期市〕ICE期棉收低,因受欧债危机担忧重燃拖累

路透纽约12月7日电---期棉周三收低,受累于少量投资者卖盘.分析师称因有关欧元区债务危机的担忧再起,且市场无法升穿阻力位.

美国股市周三在震荡交投中下跌,因一德国官员悲观言论打压了欧盟峰会可能达成解决区内债务危机协议的希望.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收跌1.50美分,或1.6%,收报每磅92.31美分,盘中交易区间为91.75-93.80美分.该区间十分接近周二91.51-93.63美分的区间.

根据ICE Futures数据,周三成交量为8,400口左右,较30日均值约低三分之二.

Penson Futures资深期棉分析师Sharon Johnson称,商品市场因欧元区债务危机忧虑再燃而全面承压,并下跌.

"棉花在下跌过程中,触发(电脑自动交易的)停损(单)."她说.

3月合约未能升穿94美分左右的技术位,这令技术交易员在盘中稍晚卖出.

市场关注周四美国农业部(USDA)公布的一周出口销售数据,随後将是周五的月度供需报告.

预计USDA将下调2011/12年美国棉花产量预估,并调整2011/12年美国棉花出口预期.

USDA曾在11月供给报告中预计2011/12年美国棉花产量将在1,630万包,低於此前一个月的1,661万包.美国棉花出口预估在1,130万包,之前为1,150万包.

交易所数据显示,周二棉花市场未平仓合约为139,821口,之前一日为139,061口.

洲际交易所数据显示,周二总成交量为12,621口,高於此前一天的10,239口.(完)