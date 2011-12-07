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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:12 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因出口需求前景趋黯

路透芝加哥12月7日电---美国小麦期货周三下跌,芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约触及一周多以来收盘低点,因美国出口需求前景趋黯.

CBOT小麦跌2.1%.成交清淡,规模少於56,000口.

分析师预期美国农业部周四早间将公布的一周报告将显示,小麦出口销售在45-65万吨,而上周为50.3万吨.

Rosario Grains Exchange预计,阿根廷2011/12作物年小麦收成将为1,280万吨,高於此前预期的1,240万吨.

欧洲交易商表示,突尼斯招标购入13.75万吨软制粉小麦.叙利亚则可能从罗马尼亚购买了10万吨黑海小麦,每吨价格为214.50欧元.

在1915GMT,CBOT-3月软红冬麦WH2下跌13美分,报每蒲式耳6.00美元.

CBOT小麦预估成交量为57,087口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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