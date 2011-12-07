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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:12 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因出口缓慢

路透芝加哥12月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,受累于美国玉米出口缓慢,以及与欧债危机忧虑相关的结清仓位操作.

玉米因美元走强,油价疲弱以及美元回落而承压.

玉米价格跌势放缓,因大豆期价上扬提供支撑.预计南美部分玉米和大豆种植区气温将升高且降雨将减少,支撑大豆期价.

路透对分析师调查的结果显示,美国农业部料将小幅下调美国玉米库存预期,因用於饲料的玉米增加,且收成欠佳.农业部还将上调大豆供应预期近10%,因出口需求不振.

农业部将在周五1330 GMT公布12月供需报告.

3月玉米期货合约在所有关键移动均线下方交投.九日相对强弱指标为35.

CBOT-3月玉米合约CH2跌3-3/4美分,报每蒲式耳5.92-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为180,399口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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