版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 04:58 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加122.8亿美元--iMoneyNet

路透纽约12月7日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至12月6日的最近一周美国货币市场基金资产增加122.8亿美元,至2.652万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加70.1亿美元,至2.362万亿美元.免税货币市场基金资产增加52.7亿美元,至2,899.4亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第19周持稳在0.02%.(完)

浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐