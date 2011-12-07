〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因忧虑南美天气

路透芝加哥12月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,因担忧南美大豆种植区的降水将减少.

在欧债危机下,对全球经济的忧虑限制了大豆的升幅.

Commodity Weather Group称,在阿根廷,周二的阵雨仅局限在西北边缘,且本周末南部和西部地区仅会出现零星降雨.

因MF Global申请破产保护而受影响的部分芝加哥谷物交易商面临的压力有所缓解,因他们终於在MF Global倒闭逾一个月後结清所有头寸.

路透对分析师调查的结果显示,美国农业部料将小幅下调美国玉米库存预期,因用於饲料的玉米增加,且收成欠佳.农业部还将上调大豆供应预期近10%,因出口需求不振.

1月合约均在所有主要移动均线下交投.九天相对强弱指标为41.

CBOT-1月大豆合约SF2收升3美分,报每蒲式耳11.32-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收升0.13美分,至每磅50.11美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收升1.80美元,报每吨284美元.

今日CBOT大豆预估成交量为168,689口,豆油为68,176口,豆粕为47,488口.

以下为CBOT农产品期货在2007GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 592.75 -3.75 -0.6% -5.8%

CBOT大豆Sc1 1131.00 1.50 0.1% -18.9%

CBOT豆粕SMc1 283.70 1.50 0.5% -23.4%

CBOT豆油BOc1 50.24 0.26 0.5% -13.0%

CBOT小麦Wc1 600.50 -12.50 -2.0% -24.4%

CBOT稻米RRc1 1438.50 -21.00 -1.4% 2.8%

欧盟小麦BL2X1 181.00 1.25 0.7% -28.3%

美国原油期货CLc1 100.30 -0.98 -1.0% 9.8%

道琼工业指数.DJI 12,147 -3 0.0% 4.9%

现货金XAU= 1740.39 12.95 0.7% 22.6%

欧元/美元EUR= 1.3397 -0.0002 0.0% 0.4%

美元指数.DXY 78.4850 -0.0140 0.0% -0.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1849 1 0.1% 4.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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