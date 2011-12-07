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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 05:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.38%,Nasdaq指数微跌0.01%

路透纽约12月7日电---美国股市周三道指和标普500指数在清淡交投中收涨,对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激足够买盘,推动股市录得第三日连涨.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升46.24点,或0.38%,至12,196.37点;标准普尔500指数.SPX上涨2.54点,或0.2%,至1,261.01点.Nasdaq指数.IXIC微跌0.35点,或0.01%,至2,649.21点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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