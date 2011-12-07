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债券 | 2011年 12月 8日 星期四 05:29 BJT

〔标题新闻〕G20正计划透过IMF设立一6,000亿美元借贷安排,用以救助高负债欧元区国家-日经

IMF为国际货币基金组织

G20:20国集团

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