〔全球金市〕金价在交投清淡中上涨,静候欧洲央行及欧盟会议

* 投资人在欧洲央行及欧盟会议前态度谨慎,交投清淡

* 金价升穿100天移动均线,但前景疲弱

路透纽约/伦敦12月7日电---金价周三在市况清静中上涨,盘中交投震荡,因投资人在欧洲央行政策会议及旨在解决区内债务危机的欧盟会议举行前持观望态度.

金价稍早上涨後基本持平.成交量低於其30天均值,因德国官员发表悲观言论,及新的数据显示欧洲银行业的压力与日俱增,打压股市表现.

尽管周三金价再度升穿位於100天移动均线的支持位,但分析师说金价的技术前景暗示金价容易下跌,特别是如果股市转为利多.

1922GMT,现货金XAU=升0.7%,至每盎司1,740.50美元,连升第二天.

现货银XAG=跌1%至每盎司32.40美元.

美国2月期金GCG2收升13美元,至每盎司1,744.80美元.成交量略高於30日均值的50%,因一些预计12月金价表现不佳的交易商提早结账.

现货铂金XPT=下滑0.1%,报每盎司1,518.74美元.周二黄金和铂金的价差扩宽至每盎司220美元,此为路透自1985年开始纪录价格来的最宽水平.

现货钯金XPD=升1.7%,为每盎司678.25美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1744.80 13.00 0.8 1723.60 1746.00 93,498

COMEX白银期货 SIZ1 32.627 -0.117 -0.4 32.265 32.860 28,981

COMEX铂金期货 PLF2 1522.00 -2.00 -0.1 1510.00 1538.40 7,058

COMEX钯金期货 PAZ1 685.45 14.55 2.2 671.25 690.00 4,583

现货金 XAU= 1740.50 12.85 0.7 1720.95 1741.60

现货银 XAG= 32.400 -0.320 -1.0 32.220 32.760

现货铂金 XPT= 1518.74 -1.00 -0.1 1512.75 1535.10

现货钯金 XPD= 678.25 11.03 1.7 671.23 686.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=