〔全球金市〕金价在交投清淡中上涨,静候欧洲央行及欧盟会议

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
* 投资人在欧洲央行及欧盟会议前态度谨慎,交投清淡
* 金价升穿100天移动均线,但前景疲弱
路透纽约/伦敦12月7日电---金价周三在市况清静中上涨,盘中交投震荡,因投资人在欧洲央行政策会议及旨在解决区内债务危机的欧盟会议举行前持观望态度.
金价稍早上涨後基本持平.成交量低於其30天均值,因德国官员发表悲观言论,及新的数据显示欧洲银行业的压力与日俱增,打压股市表现.
尽管周三金价再度升穿位於100天移动均线的支持位,但分析师说金价的技术前景暗示金价容易下跌,特别是如果股市转为利多.
1922GMT,现货金XAU=升0.7%,至每盎司1,740.50美元,连升第二天.
现货银XAG=跌1%至每盎司32.40美元.
美国2月期金GCG2收升13美元,至每盎司1,744.80美元.成交量略高於30日均值的50%,因一些预计12月金价表现不佳的交易商提早结账.
现货铂金XPT=下滑0.1%,报每盎司1,518.74美元.周二黄金和铂金的价差扩宽至每盎司220美元,此为路透自1985年开始纪录价格来的最宽水平.
现货钯金XPD=升1.7%,为每盎司678.25美元.
--------------------------1922GMT------------------------------
最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1744.80 13.00 0.8 1723.60 1746.00 93,498
COMEX白银期货 SIZ1 32.627 -0.117 -0.4 32.265 32.860 28,981
COMEX铂金期货 PLF2 1522.00 -2.00 -0.1 1510.00 1538.40 7,058
COMEX钯金期货 PAZ1 685.45 14.55 2.2 671.25 690.00 4,583
现货金 XAU= 1740.50 12.85 0.7 1720.95 1741.60
现货银 XAG= 32.400 -0.320 -1.0 32.220 32.760
现货铂金 XPT= 1518.74 -1.00 -0.1 1512.75 1535.10
现货钯金 XPD= 678.25 11.03 1.7 671.23 686.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。
路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)