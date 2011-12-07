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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:11 BJT

〔加拿大股市〕收涨,因投资者对周五欧盟峰会重拾信心

路透多伦多12月7日电---加拿大股市周三收高,因投资者重又相信周五的欧盟峰会将出台全面协议,解决欧元区债务危机.

金融类股上扬1.3%,并帮助大盘守在平盘水准上方.

"日内稍晚大盘上扬的主要原因,是银行股看似受到了追捧."Selective资产管理的主席兼投资组合经理Robert McWhirter说.

"这可能是由於(市场对於)欧洲峰会可能达成某种形式的协议或解决方案感到乐观."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高67.48点,或0.56%,报12,148.73点.10项分类指数中有八项收高.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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