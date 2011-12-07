〔纽约汇市〕欧元兑美元持稳,市场静待欧洲央行会议和欧盟峰会

* 德国官员的讲话损及对欧盟峰会的乐观情绪

* 欧洲央行料将降息,为区内银行提供更多帮助

* 瑞郎受财长讲话拖累走软,但之後反弹

路透纽约12月7日电---欧元兑美元周三基本持稳,因投资者寄望於欧洲领导人将在欧盟峰会上就解决欧债危机取得进展,但欧元的进一步涨势料将受限.

德法两国将拿出修改欧盟条约的计划,加强欧元区预算纪律,旨在重振市场信心和防止债务危机失控.

不过,一位德国高级官员的讲话部分打压了市场的乐观情绪.他表示,德国政府对达成危机解决协议的可能性越发悲观,因部分国家并未认识到形势的严重性.

预计欧洲央行可能加强支持欧元区银行业者和受困的区内国家,这也扶助欧元.市场预计欧洲央行将在周四降息25个基点.

"市场不希望在本周稍晚的欧洲央行会议和欧盟峰会前过度做空(欧元),"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner称.

欧盟峰会的一大焦点是,欧元区领导人能否在财政一体化和实施更严格的预算纪律方面取得足够进展,为欧洲央行在稳定债市方面发挥更大作用铺路.

"风险是欧盟峰会取得意外积极的结果.也就是说,在加强财政一体化方面取得的进展超过市场目前的预期.这将最终在短期内扶助欧元."

欧元兑美元EUR=尾盘小涨至1.3406美元.在标普将欧盟的评级置于负面观察名单之後,欧元盘中一度走低.标普本周将15个欧元区国家的评级置于负面观察名单.

投资者还关注可能出台的欧元区救助基金扩容举措,这些举措可能扶助支持因债市动荡而受创的欧元区国家.

多伦多OANDA的首席汇市策略师Dean Popplewell表示,德国官员的谨慎讲话打压风险意愿.