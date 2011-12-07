〔纽约汇市〕欧元兑美元持稳,市场静待欧洲央行会议和欧盟峰会

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
* 德国官员的讲话损及对欧盟峰会的乐观情绪
* 欧洲央行料将降息,为区内银行提供更多帮助
* 瑞郎受财长讲话拖累走软,但之後反弹
路透纽约12月7日电---欧元兑美元周三基本持稳,因投资者寄望於欧洲领导人将在欧盟峰会上就解决欧债危机取得进展,但欧元的进一步涨势料将受限.
德法两国将拿出修改欧盟条约的计划,加强欧元区预算纪律,旨在重振市场信心和防止债务危机失控.
不过,一位德国高级官员的讲话部分打压了市场的乐观情绪.他表示,德国政府对达成危机解决协议的可能性越发悲观,因部分国家并未认识到形势的严重性.
预计欧洲央行可能加强支持欧元区银行业者和受困的区内国家,这也扶助欧元.市场预计欧洲央行将在周四降息25个基点.
"市场不希望在本周稍晚的欧洲央行会议和欧盟峰会前过度做空(欧元),"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner称.
欧盟峰会的一大焦点是,欧元区领导人能否在财政一体化和实施更严格的预算纪律方面取得足够进展,为欧洲央行在稳定债市方面发挥更大作用铺路.
"风险是欧盟峰会取得意外积极的结果.也就是说,在加强财政一体化方面取得的进展超过市场目前的预期.这将最终在短期内扶助欧元."
欧元兑美元EUR=尾盘小涨至1.3406美元.在标普将欧盟的评级置于负面观察名单之後,欧元盘中一度走低.标普本周将15个欧元区国家的评级置于负面观察名单.
投资者还关注可能出台的欧元区救助基金扩容举措,这些举措可能扶助支持因债市动荡而受创的欧元区国家.
多伦多OANDA的首席汇市策略师Dean Popplewell表示,德国官员的谨慎讲话打压风险意愿.
"德国官员讲话的主要意思是,欧盟峰会有可能无法出台欧债危机解决方案,"他表示,"这显然促使投资者削减诸如欧元等风险头寸.投资者目前离场观望."
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。
路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)