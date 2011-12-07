〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,欧盟峰会召开前投资者静观其变

香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透多伦多12月7日电---加元兑美元周三收盘变动不大,因周五欧盟峰会召开前的不确定性,令投资者暂停行动.
德国官员的悲观言论和最新数据显示欧洲银行业面临的压力加剧,令金融市场对於本周峰会将会是欧元区债务危机转折点的希望降温.
不过多伦多证交所S&P/TSX综合指数、美国道琼工业平均指数和标准普尔500指数均收高,显示一些风险仓位在因节假日而变得清淡的震荡交投中回归.
加元兑美元在北美交易时段收报1.0103加元,或0.9898美元,略低於周二收盘时的1.0096加元,或0.9905美元.
路透调查显示,加元兑美元预计将在未来几个月继续下跌,之後将回到当前水平,并在一年内升破平价水准.
美国银行美林是最为偏空的机构,其预计加元兑美元有可能在明年第一或第二季度最多跌至1.09加元.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。
路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)