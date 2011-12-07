〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,欧盟峰会召开前投资者静观其变

路透多伦多12月7日电---加元兑美元周三收盘变动不大,因周五欧盟峰会召开前的不确定性,令投资者暂停行动.

德国官员的悲观言论和最新数据显示欧洲银行业面临的压力加剧,令金融市场对於本周峰会将会是欧元区债务危机转折点的希望降温.

不过多伦多证交所S&P/TSX综合指数、美国道琼工业平均指数和标准普尔500指数均收高,显示一些风险仓位在因节假日而变得清淡的震荡交投中回归.

加元兑美元在北美交易时段收报1.0103加元,或0.9898美元,略低於周二收盘时的1.0096加元,或0.9905美元.

路透调查显示,加元兑美元预计将在未来几个月继续下跌,之後将回到当前水平,并在一年内升破平价水准.

美国银行美林是最为偏空的机构,其预计加元兑美元有可能在明年第一或第二季度最多跌至1.09加元.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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