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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:30 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,EIA数据显示美国原油库存增长

路透纽约12月7日电---美国原油期货周三在震荡交易中下跌.一份政府报告显示上周原油及油品库存上升,以及欧债问题令油价承压.

美国能源资料协会(EIA)周三公布报导显示,截至12月2日当周,美国原油库存增长134万桶,高於分析师预估.

EIA数据显示,馏分油库存增长253万桶,汽油库存大幅增长515万桶.

而根据路透之前对分析师进行的调查,原油库存料降低60万桶,馏分油增长120万桶,汽油增长70万桶.

来自德国的悲观言论以及暴露出欧洲银行业压力加大的新数据,打击金融市场对於本周峰会将成为欧债危机转折点的希望.

一位德国官员表示,德国政府对於在本周欧盟峰会上达成解决欧债危机协议的机率愈发悲观,因为一些政府似乎并未意识到当前局势的严重性.

美元指数.DXY疲弱,支撑原油,而欧元兑美元走势震荡,在标普将欧盟评级置于负面观察名单之後,欧元一度走低.

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