全球外汇市场12月8日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月7日(三)
2350 - 日本10月机械订单.
2350 - 日本10月经常帐.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本11月银行放贷.
12月8日(四)
0030 - 澳洲11月就业数据.
0500 - 日本11月服务业景气判断指数.
0630 - 法国第三季非农就业修正值.
1000 - 美国财政部长盖特纳会见意大利总理蒙堤.
1200 - 英国央行12月利率决定和量化宽松总规模.
1245 - 欧洲央行12月利率决定.
1330 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲央行公布利率决定後举行记者会.
1330 - 美国12月3日当周一周初请失业金人数.
1500 - 美国10月趸售(批发)库存.
1530 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话.
-- - 欧盟领导人在12月9日峰会前举行非正式工作晚宴会晤.
-- - 第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).
-- - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议中发表演说.
1700 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)季度资金流动报告.
2100 - 新西兰11月REINZ房价指数.
2100 - 新西兰11月电子卡零售销售交易额.
2130 - 美联储一周资产负债表.
2350 - 日本第四季大型制造业景气判断指标(BSI).
2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)修正值.
2350 - 日本11月货供额.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。