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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 06:34 BJT

全球外汇市场12月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月7日(三)

2350 - 日本10月机械订单.

2350 - 日本10月经常帐.

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本11月银行放贷.

12月8日(四)

0030 - 澳洲11月就业数据.

0500 - 日本11月服务业景气判断指数.

0630 - 法国第三季非农就业修正值.

1000 - 美国财政部长盖特纳会见意大利总理蒙堤.

1200 - 英国央行12月利率决定和量化宽松总规模.

1245 - 欧洲央行12月利率决定.

1330 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲央行公布利率决定後举行记者会.

1330 - 美国12月3日当周一周初请失业金人数.

1500 - 美国10月趸售(批发)库存.

1530 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话.

-- - 欧盟领导人在12月9日峰会前举行非正式工作晚宴会晤.

-- - 第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).

-- - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议中发表演说.

1700 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)季度资金流动报告.

2100 - 新西兰11月REINZ房价指数.

2100 - 新西兰11月电子卡零售销售交易额.

2130 - 美联储一周资产负债表.

2350 - 日本第四季大型制造业景气判断指标(BSI).

2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)修正值.

2350 - 日本11月货供额.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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