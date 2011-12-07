〔美国股市〕道指和标普500指数小升,关注欧盟峰会

* 投资者在欧盟峰会前的谨慎乐观情绪犹在

* Men's Wearhouse股价跳升,此前该公司公布获利强劲

* 道琼工业指数收高0.4%,标普500指数小涨0.2%,Nasdaq指数持平

路透纽约12月7日电---美国股市周三道指和标普500指数在清淡交投中连续第三日收涨,因对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激买盘.

欧元区成员国周五料将就德法两国针对加强欧元区国家财政控制的一项协议进行投票.

过去几周股市和其他市场的走势取决於欧元区主权债危机的消息.随着峰会临近,将有更多有关峰会的详情披露,市场料将愈发波动.投资者希望在危机升级,或者出台明确且可管理的危机控制计划之前作好准备.

"我们正在观望,看他们是否能让欧盟成员国达成一致,"Sunrise Securities场内运作主管Ben Willis说,"我们希望看到的是欧盟峰会将取得进展,我们不是要求事事完美,也不要求峰会找到最终的解决方法."

金融股升幅居前,摩根大通(JPM.N)上升2.3%,报34美元.标普金融指数.GSPF涨1.2%.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约70亿股,低於79.5亿股的日成交均值.

市场仍然惴惴不安,因以往的欧盟峰会常常令投资者失望.周三稍早一名不具名的德国官员表示,德国对欧盟峰会将达成协议感到越来越悲观,这一言论打压股市.

尽管市场本周初时出现乐观情绪,但标普500指数连续第三天未能守在200日移动均值的上方,後者被视为关键阻力位,若能守住或引发更多买盘.

道琼工业指数.DJI上升46.24点,或0.38%,至12,196.37点;标准普尔500指数.SPX上涨2.54点,或0.2%,至1,261.01点.Nasdaq指数.IXIC微跌0.35点,或0.01%,至2,649.21点.

个股方面,Martha Stewart Living OmnimediaMSO.N暴涨28.8%,报4.02美元,此前JC Penney(JCP.N)同意买入该公司16.6%的股权.

Men's WearhouseMW.N股价暴升19.6%,报32.51美元,上日该公司公布的季度获利优於预期.

纽约证交所涨跌股数为约1,567和1,403家,Nasdaq市场涨跌股数为1,149和1,326家.(完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

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