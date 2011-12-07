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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--12月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 美国劳工部公布一周初请失业金人数.

1330 - 农业部(USDA)公布一周出口销售.

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率.

1500 - 商务部公布10月趸售(批发)库存.

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气储备.

1600 - 财政部宣布三个月和六个月国库券标售,宣布52周国库券、三年期、10年期和30年期公债,以及五年期通胀保值公债标售.

1700 - 美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布季度资金流动报告.

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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