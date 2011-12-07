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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 06:29 BJT

〔全球经济〕奥巴马和梅克尔就欧元区危机进行了电话沟通--白宫

路透华盛顿12月7日电---美国白宫称:

* 美国总统奥巴马和德国总理梅克尔在电话沟通中一致认为达成持久且可靠的欧元区危机解决方案十分重要.

* 奥巴马对梅克尔等欧洲领导人在解决欧元区危机方面的努力表示赞赏.(完)

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