更正:〔表格〕美国10月趸售库存较前月增长1.6%,预估为增长0.3%

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(更正:因译文有误,红条、标题和内文中"企业库存"应改为"趸售库存")
路透12月8日电---美国商务部周四公布,美国10月趸售库存较前月增长1.6,预估为增长0.3%.9月修正後为持平,前值为下降0.1%.
企业趸售库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 10月 9月 (前值) 11年10月/10年10月
整体库存 1.6 持平 -0.1 10.9
耐久财(耐用品) 0.8 0.4 0.4 11.6
汽车 0.9 持平 0.4 19.6
专业设备 0.6 -1.1 -1.1 8.9
电脑设备 0.1 -2.4 -2.5 7.9
机械 0.2 2.6 2.7 11.6
非耐久财 2.8 -0.5 -0.9 9.8
石油 5.7 -5.4 -4.0 13.5
整体销售 0.9 0.3 0.5 13.1
耐久财 -0.1 -0.5 -0.4 12.4
汽车 3.9 2.1 0.7 21.0
专业设备 -1.9 -0.7 持平 3.1
电脑设备 -1.2 -1.9 -1.2 2.6
机械 1.3 0.9 0.5 17.9
非耐久财 1.7 1.0 1.2 13.5
石油 持平 3.4 3.9 29.4
(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 10年10月
库存 470.18 462.84 462.05 424.11
耐久财(耐用品) 274.59 272.48 272.46 245.99
汽车 43.83 43.44 43.62 36.66
非耐久财 195.60 190.36 189.59 178.12
(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 10年10月
销售 406.00 402.38 403.15 359.13
耐久财(耐用品) 182.22 182.35 182.59 162.05
汽车 30.82 29.65 29.26 25.46
非耐久财 223.78 220.04 220.56 197.08
库存/销售比 1.16 1.15 1.15 1.18 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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