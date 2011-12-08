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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 06:54 BJT

更正:〔表格〕美国10月趸售库存较前月增长1.6%,预估为增长0.3%

(更正:因译文有误,红条、标题和内文中"企业库存"应改为"趸售库存")

路透12月8日电---美国商务部周四公布,美国10月趸售库存较前月增长1.6,预估为增长0.3%.9月修正後为持平,前值为下降0.1%.

企业趸售库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 10月 9月 (前值) 11年10月/10年10月

整体库存 1.6 持平 -0.1 10.9

耐久财(耐用品) 0.8 0.4 0.4 11.6

汽车 0.9 持平 0.4 19.6

专业设备 0.6 -1.1 -1.1 8.9

电脑设备 0.1 -2.4 -2.5 7.9

机械 0.2 2.6 2.7 11.6

非耐久财 2.8 -0.5 -0.9 9.8

石油 5.7 -5.4 -4.0 13.5

整体销售 0.9 0.3 0.5 13.1

耐久财 -0.1 -0.5 -0.4 12.4

汽车 3.9 2.1 0.7 21.0

专业设备 -1.9 -0.7 持平 3.1

电脑设备 -1.2 -1.9 -1.2 2.6

机械 1.3 0.9 0.5 17.9

非耐久财 1.7 1.0 1.2 13.5

石油 持平 3.4 3.9 29.4

(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 10年10月

库存 470.18 462.84 462.05 424.11

耐久财(耐用品) 274.59 272.48 272.46 245.99

汽车 43.83 43.44 43.62 36.66

非耐久财 195.60 190.36 189.59 178.12

(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 10年10月

销售 406.00 402.38 403.15 359.13

耐久财(耐用品) 182.22 182.35 182.59 162.05

汽车 30.82 29.65 29.26 25.46

非耐久财 223.78 220.04 220.56 197.08

库存/销售比 1.16 1.15 1.15 1.18 (完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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