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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 06:39 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数小升,後市可能走势震荡

路透伦敦12月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上升,因铁矿石船货持坚提振较大型海岬型船舶市场.

货运业未来几个月料出现更多震荡,因船舶供过於求且经济形势愈发低迷将令获利承压.

波罗的海乾散货运价指数上升1点或0.05%至1,849点,此前连续两天下滑,周一前曾连续五天上涨.

海岬型船舶推动了货运市场近期涨势,受助于澳洲和巴西对中国的煤矿和铁矿石出口,以及日本煤矿进口活动回暖.港口船舶拥堵日益严重亦给市场提供支撑.

铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上升0.53%,船舶日均获利升至29,627美元.10月曾触及一年高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.18%,船舶日均获利为13,472美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

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