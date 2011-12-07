〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数小升,後市可能走势震荡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上升,因铁矿石船货持坚提振较大型海岬型船舶市场.
货运业未来几个月料出现更多震荡,因船舶供过於求且经济形势愈发低迷将令获利承压.
波罗的海乾散货运价指数上升1点或0.05%至1,849点,此前连续两天下滑,周一前曾连续五天上涨.
海岬型船舶推动了货运市场近期涨势,受助于澳洲和巴西对中国的煤矿和铁矿石出口,以及日本煤矿进口活动回暖.港口船舶拥堵日益严重亦给市场提供支撑.
铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上升0.53%,船舶日均获利升至29,627美元.10月曾触及一年高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.18%,船舶日均获利为13,472美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。