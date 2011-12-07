〔货币市场〕欧洲央行资金操作中美元需求旺盛,凸显银行业资金压力

路透纽约/伦敦12月7日电---欧洲央行(ECB)周三美元标售中的资金出借规模高於预期,反映出欧元区银行业的资金压力.不过欧资银行正在使用这一融资渠道的事实却是个正面迹象.

银行业者在欧洲央行的三个月资金操作中借入超过500亿美元资金,超过100亿美元的货币市场交易商预估中值.银行业者还借入16亿美元的一周期资金.这是全球主要央行上周降低美元互换额度成本以来,欧洲央行的首次美元资金操作.

不过分析师称,没有理由感到恐慌,因为美元资金压力已是普遍共识.

摩根士丹利认为,资金需求可能部分源於年底的融资需要,或者反映出资金压力比先前认为的要高.

"让人感到一线希望的是,各央行已经证明愿意进入市场提供支援以缓解资金压力."摩根士丹利分析师Elaine Lin说.

不过这一结果未能降低银行间拆借成本.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三收报0.54%,高於周二水平0.53775%,并创下2009年7月以来最高水平.

在欧债危机愈演愈烈的同时,投资者对期限较短的低风险证券的热情不减.美国最大房屋融资机构房利美FNMA.OB周三以创纪录低位的利率标售了20亿美元的指标债券,表明需求强劲.

房利美称,其发售了10亿美元2012年3月7日到期的三个月期债券,得标利率为0.009%,低於11月30日同类标售中的0.021%.该机构还标售了10亿美元2012年6月6日到期的六个月债券,得标利率为0.068%,亦低於上周同类标售中的利率0.085%.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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