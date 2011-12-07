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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 07:06 BJT

〔标题新闻〕荷兰首相吕特称若对欧盟条约稍作修改能确保加强欧元区财政纪律,对此持开放态度

注:荷兰首相吕特(Mark Rutte).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7N772W]

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