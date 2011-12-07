版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 06:54 BJT

《日本重要政经日程》--12月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月7日(三)

2350 - 日本10月机械订单.

2350 - 日本10月经常帐.

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本11月银行放贷.

12月8日(四)

0130 - 日本30年期公债标售.

0500 - 日本11月服务业景气判断指数.

0530 - 日本中国电力(9504.T)副社长Hirofumi Obata召开记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐