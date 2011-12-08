德国大众汽车拟在新疆建新厂--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福12月7日电---一位熟知内情的消息人士周三称，欧洲最大的汽车生产商--德国大众汽车(VOWG_p.DE)计划在中国新疆开设一间新工厂，目前正在进行深入的谈判。
大众汽车发言人表示，该公司一直考虑在中国新建工厂的可能性。中国乘用车市场料继续发展。
“因此我们一直与地方政府和中国合资企业夥伴保持联络，”该发言人称，但拒绝给出任何细节。
德国《法兰克福汇报》周三援引中国政府的消息报导，大众的新工厂将坐落在新疆首府乌鲁木齐，生产中型车。
该报称，中德合资企业上海大众在该厂的首期投资将约为2.3亿欧元。
大众目前与一汽轿车和上海汽车合作，在中国运营九家工厂，年生产能力总计190万辆。
大众计划今年在中国卖出逾200万辆车。（完）
--编译：李富强;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。