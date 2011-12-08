德国大众汽车拟在新疆建新厂--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福12月7日电---一位熟知内情的消息人士周三称，欧洲最大的汽车生产商--德国大众汽车(VOWG_p.DE)计划在中国新疆开设一间新工厂，目前正在进行深入的谈判。

大众汽车发言人表示，该公司一直考虑在中国新建工厂的可能性。中国乘用车市场料继续发展。

“因此我们一直与地方政府和中国合资企业夥伴保持联络，”该发言人称，但拒绝给出任何细节。

德国《法兰克福汇报》周三援引中国政府的消息报导，大众的新工厂将坐落在新疆首府乌鲁木齐，生产中型车。

该报称，中德合资企业上海大众在该厂的首期投资将约为2.3亿欧元。

大众目前与一汽轿车和上海汽车合作，在中国运营九家工厂，年生产能力总计190万辆。

大众计划今年在中国卖出逾200万辆车。（完）