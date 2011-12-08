〔全球金融〕加拿大否认G20达成协议将通过IMF援助欧元区

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 费海提否认G20就借款工具达成协议
* 称对信贷紧张的担心"合理"
路透多伦多12月7日电---加拿大财长费海提周三称,20国集团(G20)没有达成协议,设立国际货币基金组织(IMF)针对欧元区的借款工具.
"对於IMF资源和增加IMF资源的可能性已进行了数周的讨论,"费海提对记者称.
"一些国家的立场略有差别,不过我向你保证,G20没有就任何提供资源的计划达成协议."
日本经济新闻网络版报导称,G20计划设置这样的工具,日本、美国和中国等主要成员将提供资金.
费海提重申加拿大的立场,即欧洲国家资源充足,IMF应将资金用於帮助贫困国家.他称,加拿大没有兴趣通过IMF向欧元区救助提供资金.
"对於IMF资源和增加IMF资源的可能进行了数周的讨论.我们的立场仍然是欧元区成员国首先应用自己的资源解决他们的问题,"他称.
费海提还称,有人担心若欧债危机恶化,加拿大可能面临新一轮信贷紧张,即便银行对高负债欧洲国家的曝险可控,而这种担忧是"合理"的.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
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