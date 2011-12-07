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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 07:18 BJT

〔日本个股〕日本政府考虑向东京电力至少注资1万亿日圆--媒体

路透东京12月8日电---日本每日新闻周四报导称,日本政府正考虑向东京电力(9501.T)至少注资1万亿(兆)日圆(129亿美元),以增强该公司资本.

报导并称,一家日本政府运营的救助基金将购买东京电力发行的优先股.(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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