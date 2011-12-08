叙利亚总统阿萨德：只有“疯子”领导人才屠杀人民

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月7日电---叙利亚总统阿萨德否认下令军队屠杀和平示威者，他告诉美国ABC电视台，只有“疯子”领导人才会屠杀本国人民。

因镇压国内反政府抗议活动，阿萨德承受着来自国际社会不断增长的压力，其中也包括阿盟的制裁威胁。联合国机构表示，叙利亚国内对抗议示威活动的镇压已经导致逾4,000人遇难。

“我们不杀我们的人民……实际上没有哪个政府屠杀自己的人民，除非这个国家的领导者是个疯子，”ABC电视台网站周三援引阿萨德的采访讲话报导称，“多数遇难者都是政府的支持者，并非相反的情况。”

叙利亚活动人士表示，过去九个月的抗议示威期间，在他们记录在册的逾4,500名死亡者中，约有四分之一属於安全部队。多数外国媒体已经被驱离叙利亚，对事件进行独立鉴别非常困难。

美国白宫驳斥了阿萨德的讲话。

“这并不可信，”白宫发言人卡尼（Jay Carney）表示，“全世界都看到了叙利亚发生的一切。美国和其他一道谴责阿萨德政府暴行的很多国家都清楚，那里究竟发生了什麽，谁应该负责。”

阿盟威胁对叙利亚实施制裁，除非有证据表明武装部队从城镇撤出，以及叙利亚政府与反对派代表展开政治对话。

主要西方国家以及叙利亚的邻国土耳其和约旦都呼吁阿萨德下台。（完）