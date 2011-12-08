美国驻伊朗“虚拟大使馆”遭屏蔽

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰12月7日电---伊朗当局周三屏蔽了一家网站。此前数小时，美国国务院宣布开通驻伊朗“虚拟大使馆”，以接触伊朗民众。

伊朗当局在通知中称：“根据网络犯罪相关法律，登录该网站(iran.usembassy.gov)是不可能的。”

伊朗半官方的Fars通讯社就屏蔽该网站的评论中称：“伊朗当局的果断反应摧毁了美国人的又一起密谋。”

“虚拟德黑兰大使馆”是美国国务卿希拉里试图同化伊朗人的一种尝试。该网站明确说明不提供领事服务。

伊朗统治者将美国比作“撒旦”。

白宫对伊朗政府控制“伊朗民众所见所闻”的做法表示谴责，称美国依然致力於同伊朗民众进行对话。

白宫称：“伊朗政府此举再次说明其致力於打造一个监控和审查国民的电子铁幕。”

1979年，伊朗学生组织攻占了美国驻伊大使馆，并将使馆工作人员扣作人质444天。美国自此与伊朗断绝了外交关系。（完）