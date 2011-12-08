美国驻伊朗“虚拟大使馆”遭屏蔽

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月7日电---伊朗当局周三屏蔽了一家网站。此前数小时，美国国务院宣布开通驻伊朗“虚拟大使馆”，以接触伊朗民众。
伊朗当局在通知中称：“根据网络犯罪相关法律，登录该网站(iran.usembassy.gov)是不可能的。”
伊朗半官方的Fars通讯社就屏蔽该网站的评论中称：“伊朗当局的果断反应摧毁了美国人的又一起密谋。”
“虚拟德黑兰大使馆”是美国国务卿希拉里试图同化伊朗人的一种尝试。该网站明确说明不提供领事服务。
伊朗统治者将美国比作“撒旦”。
白宫对伊朗政府控制“伊朗民众所见所闻”的做法表示谴责，称美国依然致力於同伊朗民众进行对话。
白宫称：“伊朗政府此举再次说明其致力於打造一个监控和审查国民的电子铁幕。”
1979年，伊朗学生组织攻占了美国驻伊大使馆，并将使馆工作人员扣作人质444天。美国自此与伊朗断绝了外交关系。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。