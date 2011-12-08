〔香港新股〕中国中天集团筹划明年在港上市筹资约3亿美元--IFR

路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国婴幼及成人卫生护理产品制造商中天集团正筹划2012年在香港上市筹资约3亿美元。

不少银行目前正争取成为该交易的承销商，但公司迄今仍未作出委任。

由前高盛银行家兼厚朴基金创始人王忠信（Richard Ong）创建的私募股权RRJ Capital，以及香港上市公司长江生命科技集团今年9月向中天集团联合投资了8,000万美元。

中天集团向40多个国家出口包括婴儿纸尿裤、湿纸巾和成人纸尿裤等多种产品。该公司现拥有“可爱宝贝”、“可爱康”、“丝婷”和“AAB”等品牌。(完)

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