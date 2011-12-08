〔香港新股〕中国中天集团筹划明年在港上市筹资约3亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国婴幼及成人卫生护理产品制造商中天集团正筹划2012年在香港上市筹资约3亿美元。
不少银行目前正争取成为该交易的承销商，但公司迄今仍未作出委任。
由前高盛银行家兼厚朴基金创始人王忠信（Richard Ong）创建的私募股权RRJ Capital，以及香港上市公司长江生命科技集团今年9月向中天集团联合投资了8,000万美元。
中天集团向40多个国家出口包括婴儿纸尿裤、湿纸巾和成人纸尿裤等多种产品。该公司现拥有“可爱宝贝”、“可爱康”、“丝婷”和“AAB”等品牌。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。