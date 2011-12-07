版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 07:23 BJT

****澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

路透12月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月5日当周---------------------------------

12月8-13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +3.4%

12月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 11月 增加1.0 增加1.01

全职就业人数(万人) -- 增加2

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.2% 5.2%

12月9日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月12日当周--------------------------------

12月12日(一)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 -- +2.2%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 顺差25.64

进口(较上月) -- -1%

出口(较上月) -- -3%

2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.3%

12月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2

企业状况指数 -- 负1.0

0030 澳洲房屋开工 第三季 -- -4.7%

12月13-14日

-- 澳洲消费者信心指数 12月 -- +6.3%

12月14日(三)

无重要经济数据公布.

12月15日(四)

0030 澳洲新车销售 11月 -- +1.1% (完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐