〔中国新股〕东方证券计划明年递交A股上市申请--IFR

路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，三家上交所上市公司参与东方证券增资供股交易，为後者冲刺A股IPO保驾护航。据悉，东方证券计划明年递交上市申请，并已委任光大证券(601788.SS)为主承销商。

东方证券按每10股供3股的比例向全体股东进行配售新股，供股价格为每股4.5元。其中浦东金桥(600639.SS)、上海建工(600170.SS)及上海九百(600838.SS)均全额认购了各自可配股份。

供股完成後，东方证券的注册资本增加30%至42.82亿元人民币（6.7亿美元），以上三名股东的持股比例保持不变，分别为3.88%，3.12%及0.59%。(完)

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