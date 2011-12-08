〔中国新股〕东方证券计划明年递交A股上市申请--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，三家上交所上市公司参与东方证券增资供股交易，为後者冲刺A股IPO保驾护航。据悉，东方证券计划明年递交上市申请，并已委任光大证券(601788.SS)为主承销商。
东方证券按每10股供3股的比例向全体股东进行配售新股，供股价格为每股4.5元。其中浦东金桥(600639.SS)、上海建工(600170.SS)及上海九百(600838.SS)均全额认购了各自可配股份。
供股完成後，东方证券的注册资本增加30%至42.82亿元人民币（6.7亿美元），以上三名股东的持股比例保持不变，分别为3.88%，3.12%及0.59%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。